Humilié, le RC Lens veut frapper fort

Le RC Lens va en terminer avec la Ligue des champions ce mardi. Déjà éliminé de la compétition, le club nordiste va tenter de remporter une nouvelle victoire face au FC Séville. Un match qui n'est pas sans enjeu car une bonne performance pourrait lui permettre d'être reversée en Ligue Europa. Franck Haise espère voir son équipe revancharde et motivée.

Les supporters du RC Lens souhaitent, certainement, oublier pendant longtemps ce 29 novembre 2023. Le club nordiste avait sombré sur la pelouse d'Arsenal (défaite 6-0) et avait, par la même occasion, dit adieu à ses rêves de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Troisième de son groupe, le RC Lens va conclure cette première phase en affrontant le FC Séville ce mardi. Présent en conférence de presse, Franck Haise espère voir une équipe revancharde après l'humiliation subie en Angleterre.

Colère au RC Lens, le vestiaire se lâche https://t.co/19iHk4iVVm pic.twitter.com/mVvtKSjKdn — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Le RC Lens veut prendre sa revanche

« Une équipe revancharde ? Il faudrait avoir une discussion avec 25 joueurs de l'effectif pour vous répondre précisément. Quand on voit des matchs avec des moments compliqués, on a tous envie de montrer notre vrai visage. Il n'y a pas que les joueurs. Le 6-0, ce ne sont pas que les joueurs qui l'ont pris uniquement. On l'a tous pris, moi, le staff, le groupe, le club. On a envie de nous voir sous notre plus beau visage » a confié l'entraîneur du RC Lens ce lundi dans des propos rapportés par RMC Sport.

Le rêve européen pourrait se poursuivre