Le boss du RC Lens lâche un coup de pression

Tenu en échec sur la pelouse de Montpellier, le RC Lens a manqué l'occasion de se rapprocher encore un peu plus du podium mais également de se donner de la confiance avant le choc face au FC Séville. Ce match sera capital pour l'avenir européen des Sang et Or et Franck Haise veut à tout prix que son équipe connaisse un printemps européen.

Coup d'arrêt pour le RC Lens ! Après trois victoires consécutives en Ligue 1, le club artésien n'a pas été en mesure de battre Montpellier vendredi soir et cela aurait même pu être pire sans un grand Brice Samba, décisif à de nombreuses reprises. Pas très rassurant avant de recevoir le FC Séville mardi soir...

«Il faudra hausser le niveau»

D'ailleurs, Franck Haise s'attend à un tout autre visage de son équipe pour le dernier match de Ligue des champions des Sang et Or . Il ne peut pas concevoir que son RC Lens ne soit pas reversé en Ligue Europa. Pour cela, il ne faudra pas perdre et il a mis la pression à son vestiaire.

«J’ai envie d’être en Coupe d’Europe en 2024»