RC Lens : L’énorme coup de gueule du boss

Arnaud De Kanel

Le RC Lens et Montpellier ont ouvert le bal de cette 15ème journée de Ligue 1 vendredi soir. Les Sang et Or s'en sont remis à un grand Brice Samba pour ramener le point du nul de la Mosson après un match très compliqué pour eux. Après la rencontre, Franck Haise était furieux.

La fabuleuse équipe qui enchantait tout le monde la saison passée affiche un tout autre visage cette année. Tenu en échec, le RC Lens a livré une prestation insipide qui s'est soldée par un triste match nul face à Montpellier (0-0). Les Sang et Or ont affiché un visage très inquiétant, à quelques jours seulement de recevoir le FC Séville en Ligue des champions. De quoi agacer sérieusement Franck Haise.

Mercato : Nouvelle chance pour ce crack, que doit faire le PSG ? https://t.co/GUs2dpwnY9 pic.twitter.com/8nV4VCi5T5 — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

«On est passé à côté de notre sujet»

Le coach du RC Lens n'a pas aimé ce qu'il a vu et il l'a fait savoir à son vestiaire au micro de Prime Vidéo . « Je crois qu’on n’a pas fait un bon match, loin de là. On a manqué de beaucoup de choses dans ce match, à commencer par la justesse. À partir du moment où vous êtes pas bons, du moins pas à votre niveau, prendre un point, il faut le prendre. C’est peut-être une des seules bonnes nouvelles de la soirée. Il n’y a pas beaucoup d’endroits où j’ai trouvé l’équipe bonne. On est passé à côté de notre sujet », a déclaré Franck Haise. Il attend un autre visage contre Séville.

«On est loin de ce qu’on est capable de faire»