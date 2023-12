Mercato: Le rêve est permis pour une star au RC Lens ?

Thomas Bourseau

Raphael Varane pourrait ne pas passer l’hiver à Manchester United. Son départ serait une réelle possibilité selon le journaliste Florian Plettenberg. Et alors que le Bayern Munich ne jugerait pas la venue du champion du monde tricolore comme réaliste, le RC Lens disposerait d’un boulevard.

Et si Raphaël Varane effectuait son grand retour du côté du RC Lens ? Parti en 2011 pour le Real Madrid, le champion du monde tricolore se rapproche de la sortie du côté de Manchester United. Son départ lors du mercato hivernal serait tout sauf utopique selon Florian Plettenberg.

Le Bayern pessimiste pour Varane ?

« On m'a dit qu'il pouvait évoquer un départ de Manchester United lors du marché des transferts d'hiver. Son agence est très proche du Bayern Munich à cause de Trevor Chalobah par exemple. Ses dirigeants sondent le marché. Ils ont également parlé au Bayern Munich et le club est intéressé par le joueur et son profil ». a dans un premier temps confié le journaliste de Sky Deutschland à Sky Sports . Néanmoins, le Bayern Munich jugerait ce transfert irréaliste.

Mercato : L’entraîneur du RC Lens attend du renfort, il dit tout ! https://t.co/dZzxJWZMFC pic.twitter.com/K6IbJFESzA — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Porte ouverte à Lens ?

La chance du RC Lens ? De passage en conférence de presse courant novembre, l’entraîneur Franck Haise ouvrait la porte du club artésien à Raphaël Varane. Reste à savoir si cette opération prendra forme dans les semaines à venir.