Le RC Lens pousse un gros coup de gueule !

Après la mort d'un supporter nantais ces derniers, les autorités ont décidé de sévir. Ce dimanche, Gérald Darmanin a annoncé l'interdiction systématique de déplacement pour les supporters visiteurs lors des matches à risques. Le choc entre le RC Lens et le FC Séville est l'un d'eux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette décision ne fait pas l'unanimité.

Ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin veut créer un électrochoc après la mort d'un supporter nantais avant la rencontre face à l'OGC Nice le 2 décembre dernier. Pour cela, il souhaite interdire le déplacement des supporters visiteurs lors des matches à risque. Ainsi, les supporters du FC Séville ont appris ce dimanche qu'ils ne pouvaient se rendre à Lens pour assister au match de Ligue des champions ce mardi.

Haise en colère après la décision des autorités

Entraîneur du RC Lens, Franck Haise partage la frustration des supporters espagnols. « Je le regrette d'abord d'autant que les informations ont été tardives. Le tirage au sort des poules a eu lieu fin août. Les gens qui viennent d'Espagne, les fans de Séville ont organisé non pas un déplacement mais un voyage. Ils sont 300 ou 400 et qu’au dernier moment on leur dise non parce qu’il y a certains problèmes… Mais tous les pays en ont un peu » a-t-il déclaré en conférence de presse.

« Comment on va faire pour les Jeux olympiques... »