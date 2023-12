Transfert historique au RC Lens, son mercato s’emballe

Benjamin Labrousse

Cet été, le RC Lens a réalisé la plus grosse vente de son histoire avec le départ de Loïs Openda vers le RB Leipzig contre un montant de 43M€. L’attaquant belge réalise d’ailleurs de très bons débuts en Allemagne, si bien que plusieurs clubs le convoitent déjà. L’ancien lensois est d’ailleurs très apprécié en Angleterre. Explications.

Le RC Lens a connu un mercato estival de folie. Au sortir d’une saison exceptionnelle en 2022/2023 (2ème de Ligue 1 à un point du PSG), le club lensois a logiquement vu plusieurs de ses éléments être convoités sur le marché des transferts. En plus de son ex-capitaine Seko Fofana, les Sang et Or avaient vendu leur sérial buteur Loïs Openda.

Lens réalise la plus grosse vente de son histoire avec Loïs Openda

Vendu pour la somme record de 43M€, Loïs Openda avait permis au RC Lens de réinvestir cet argent notamment dans le transfert d’Elye Wahi en provenance de Montpellier contre 30M€. Désormais à Leipzig, le Belge réalise un gros début de saison avec le club allemand, lui qui a inscrit la bagatelle de 14 buts en 19 matchs toute compétition confondue.

Deux cadors de Premier League sur les traces d’Openda