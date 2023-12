Mercato : L’OM active une piste inattendue à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré l'émergence de Michael Murillo et la solidité de Renan Lodi, l'OM envisagerait de recruter un latéral gauche lors du prochain mercato hivernal. Le club marseillais voudrait renforcer ce secteur en s'attachant les services de Bruno Onyemaechi, sous contrat avec Boavista et annoncé dans le viseur du RC Lens lors du dernier mercato estival.

Dans quelques semaines, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Pablo Longoria ne s'en cache pas, il souhaite profiter de cette fenêtre de tir pour attirer un renfort offensif, mais aussi un latéral gauche.

OM : «Inquiet», Gattuso lance un avertissement au vestiaire https://t.co/GZSY2bB6qo pic.twitter.com/8aFvt97VAb — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Un latéral gauche recherché

« Avec le travail tous ensemble, et après estimations des budgets, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance sportive. Le coach a des besoins numériques. Il y a des discussions pour un latéral gauche. (…) Il faut donner de la souplesse pour Lodi même si Amir Murillo nous donne satisfaction. Pour augmenter la compétitivité, il y a un manque » avait confié le président de l'OM en novembre dernier.

Longoria tente un coup au Portugal

Justement, Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste pour renforcer le poste de latéral gauche. Selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari, l'OM aurait activé la piste menant à Bruno Onyemaechi, sous contrat jusqu'en 2026 avec Boavista. L'international nigérian avait déjà été ciblé par un autre club français il y a quelques mois, le RC Lens. Onyemaechi pourrait avoir une nouvelle occasion de découvrir la Ligue 1.