Il répond à l'OM pour son transfert !

À l'été 2022, Denis Bouanga faisait le choix de quitter l'ASSE et la Ligue 1 pour s'engager avec le Los Angeles FC. Le Gabonais a fait le bon choix, car il collectionne les buts en MLS, et il fait partie des meilleurs joueurs du championnat. Mais l'ancien Vert pourrait ne pas s'éterniser aux États-Unis. En effet ce dernier semble ouvert à un retour en Europe, une nouvelle qui devrait plaire à l'OM.

À l'issue de la saison 2021-2022, l'ASSE était reléguée en deuxième division. Une bien triste mauvaise nouvelle pour un club emblématique du championnat de France, qui pouvait laisser présager l'exode de certains cadres. Ce fut le cas, et Denis Bouanga a par exemple fait le choix de quitter la Ligue 1 pour la MLS.

Denis Bouanga veut revenir en Europe

Denis Bouanga s'est engagé avec le Los Angeles FC, et cela a été une réussite. Il a notamment remporté la coupe de MLS en 2022, mais aussi le Supporters Shield la même année. Mais après deux saisons aux États-Unis, l'ancien joueur de l'ASSE pourrait aller voir ailleurs. Il a affirmé pour le site de la MLS qu'un retour en Europe était une possibilité. « C'est une possibilité, oui (un retour en Europe). Je laisse cela aux autres, même s'il me reste quelques années de contrat ici. Je dois juste dire que je suis très heureux au LAFC, très heureux ici. Mais oui, il est possible que je doive retourner en Europe. Je laisse le club et mes agents réfléchir à tout cela. Mais comme je l'ai dit, je suis très honoré d'avoir porté ce maillot et d'avoir joué pour cette institution. »

L'OM est intéressé

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Denis Bouanga est ciblé par l'OM. Pablo Longoria cherche à renforcer les ailes de l'attaque marseillaise, et le recrutement de l'ancien pensionnaire de Ligue 1 pourrait donc être une bonne pioche. De plus, le président marseillais dispose d'un atout dans sa manche, en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang, coéquipier de Bouanga en sélection.