OM : Mis à la porte, Payet balance sur ses discussions avec Longoria

Alexis Brunet

Après huit ans au total à l'OM, Dimitri Payet a quitté Marseille cet été. L'ancien international français a pris la direction du Brésil, et de Vasco de Gama. Le milieu offensif est revenu sur les discussions avec Pablo Longoria qui ont précédé son départ, et le président marseillais a été très honnête avec son ancien joueur.

L'OM de cette saison est très différent de celui de l'année précédente. Déjà sur le banc, ce n'est plus Igor Tudor, mais Gennaro Gattuso qui est en place. L'Italien n'était pas le premier choix de la direction marseillaise, mais il a remplacé Marcelino qui a décidé de quitter son poste, quelques mois après sa nomination. Au niveau de l'effectif du club phocéen, là aussi beaucoup de choses ont changé.

Dimitri Payet a quitté l'OM

Comme souvent lors du mercato, Pablo Longoria a pour habitude de grandement modifier l'effectif marseillais. Cet été encore, il y a eu beaucoup de changements, dont un majeur, le départ de Dimitri Payet. Le milieu offensif se voyait bien rester à l'OM jusqu'à la fin de sa carrière, mais cela n'a pas été le cas, et le président du club phocéen s'était alors montré très clair avec lui.

«Il faut partir»