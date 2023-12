L’OM veut éviter un nouveau fiasco avec sa pépite

Pierrick Levallet

Cet hiver, l'OM devrait perdre plusieurs joueurs... à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Certains éléments marseillais devraient quitter la Canebière pour disputer la compétition entre le 13 janvier et le 11 février. Bilal Nadir pourrait donc avoir sa chance avec Gennaro Gattuso. D'ailleurs, Pablo Longoria veut éviter une nouvelle catastrophe avec le milieu de terrain de 20 ans.

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) devrait décimer le vestiaire de l’OM entre le 13 janvier et le 11 février. Plusieurs joueurs devraient disputer la compétition avec leurs équipes nationales respectives. Gennaro Gattuso devrait notamment perdre Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Amine Harit et Azzedine Ounahi. Face à ces nombreuses absences, le technicien italien pourrait bien donner une chance à certains jeunes, comme Bilal Nadir.

Un joueur de l’OM sanctionné, il dit tout sur son absence https://t.co/jxrmWlBr5U pic.twitter.com/KNQMkoKFJR — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Bilal Nadir aura sa chance avec Gattuso

Le milieu de terrain de 20 ans plaît à Gennaro Gattuso et pourrait donc être utilisé pour pallier quelques départs, puisque le Marocain ne devrait pas être appelé par Walid Regragui pour disputer la CAN sauf grande surprise. L’OM serait d'ailleurs passé à l’action pour sa prolongation, son contrat expirant à l’issue de la saison. Le club phocéen estimerait que Bilal Nadir est un bon joueur et refuse de le voir partir libre en juin prochain. La direction marseillaise veut également éviter un scénario qui s’est déjà produit par le passé.

L'OM veut éviter un scénario à la Kamara