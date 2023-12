Coup de théâtre au FC Nantes, le vestiaire lâche un réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans le ventre mou du classement, le FC Nantes a entrepris sa révolution. Waldemar Kita et son fils ont pris la décision de stopper le parcours de Pierre Aristouy, remplacé par Jocelyn Gourvennec. Malgré la défaite face au PSG ce samedi soir, le vestiaire semble valider les premiers pas de l'ancien entraîneur guingampais.

Les derniers jours ont été agités au FC Nantes. Afin de relancer la machine, la direction a pris la décision de changer d'entraîneur. Exit Pierre Aristouy, remplacé par Jocelyn Gourvennec, qui présente un CV bien plus rempli. Arrivé il y a quelques jours, l'ancien guingampais a insufflé un nouvel élan à son équipe. Victorieux de l'OGC Nice (1-0) le 2 décembre dernier, Gourvennec a connu sa première défaite, face au PSG ce samedi soir (2-1). Mais il en faut plus pour calmer l'enthousiasme nantais.

«C’est extraordinaire»… Le FC Nantes hallucine face au PSG https://t.co/KKgVCYojle pic.twitter.com/Zme2TvKnaf — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

Le vestiaire valide déjà l'arrivée de Gourvennec

Après la rencontre, Alban Lafont a salué le travail de Gourvennec : « On ne peut être qu'optimistes avec un entraîneur comme ça. Cela donne envie à tout le monde de se surpasser ». Pedro Chirivella estime que son équipe se montre plus solide en défense : « Gourvennec, l'actuel entraîneur, nous a donné une force défensive qui nous manquait. Nous, les joueurs, devons être prêts pour nous adapter à différents styles et entraîneur s ».

« Ce qui se passe là, c'est bien »