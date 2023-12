Ça se confirme pour ce transfert de l’OM

Thibault Morlain

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, l’OM compte bien s’activer durant cette fenêtre. Le club phocéen voudrait notamment recruter un nouvel ailier et Denis Bouanga est ciblé. Actuellement aux Etats-Unis, à Los Angeles, l’ancien de l’ASSE serait toutefois proche d’un retour en Europe. Sa famille ne serait d’ailleurs pas étrangère à cela…

On a connu Denis Bouanga notamment à l’ASSE, on pourrait bientôt le revoir en Ligue 1. Alors qu’il vient de perdre le championnat des Etats-Unis avec le Los Angeles FC, le Gabonais pourrait animer le marché des transferts cet hiver. Comme le10sport.com a pu vous le révéler, l’OM a notamment coché le nom de Bouanga pour ce renforcer en janvier.

Retour en Europe pour Bouanga ?

L’avenir de Denis Bouanga fait parler et ce dimanche, Mohamed Toubach-Ter explique sur son compte X que le Gabonais a visiblement joué son dernier match avec le Los Angeles FC face à Columbus Crew. Bouanga voudrait ainsi revenir en Europe et cette volonté serait notamment animée par des questions familiales. Une bonne nouvelle donc pour l'OM ?

« C'est une possibilité »