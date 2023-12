Colère au RC Lens, le vestiaire se lâche

Benjamin Labrousse

Après un début de saison catastrophique, le RC Lens a su relever la tête. Toutefois, les hommes de Franck Haise n’ont pas fait mieux qu’un match nul sur la pelouse de Strasbourg (0-0) ce vendredi soir. Au sortir de ce coup d’arrêt côté lensois, le milieu de terrain Adrien Thomasson a dévoilé sa vision du match.

La 15ème journée de Ligue 1 est lancée. En ouverture, Strasbourg accueillait le RC Lens à la Meinau ce vendredi soir. Alors que depuis le début de saison, le championnat de France ne brille pas par sa qualité offensive, cette rencontre s’est soldée par un triste 0-0. En attendant le match du Stade de Reims face à Nice (dimanche, 13h), Lens prend provisoirement la 5ème de Ligue 1.

Franck Haise dégoupille après le nul de Lens

Mais cette contre-performance n’a pas du tout plu à l’entraîneur lensois Franck Haise. « Je crois qu’on n’a pas fait un bon match, loin de là. À partir du moment où vous n’êtes pas bons, du moins pas à votre niveau, prendre un point, il faut le prendre. C’est peut-être une des seules bonnes nouvelles de la soirée. Il n’y a pas beaucoup d’endroits où j’ai trouvé l’équipe bonne » , déclarait notamment Franck Haise au sortir de la rencontre.

« On aurait pu perdre le match »