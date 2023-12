Il promet du lourd pour le RC Lens

Benjamin Labrousse

2ème de Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens avait été l’une des plus grosses surprises du championnat de France. Si ce début d’exercice 2023-2024 n’aura pas été un long fleuve tranquille pour les hommes de Franck Haise, ce dernier estime que les siens vont continuer sur leur lancée, et ce, grâce à plusieurs paramètres.

Une remontée spectaculaire. Dauphin du PSG la saison dernière, le RC Lens aura mis six matchs à obtenir son premier succès en 2023-2024. Les Sang et Or ont connu un début de saison très compliqué, mais semblent désormais bien rodés.

« En début de saison, ce match on l’aurait perdu »

Alors que le RC Lens s’est imposé ce samedi face au Stade de Reims (2-0), les hommes de Franck Haise se sont provisoirement fait une place de choix au sein du top 5 de la Ligue 1 avec 26 points. « En début de saison, ce match on l’aurait perdu. Il nous fallait un peu de réussite, jouer avec les moyens qui étaient les nôtres » , a d’ailleurs reconnu l’entraîneur lensois après la rencontre, dans des propos rapportés par ButFootballClub .

« Personne n’est dupe »