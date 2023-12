RC Lens : Il pousse un gros coup de gueule contre le gouvernement Macron

Hugo Chirossel

Alors que le RC Lens reçoit le FC Séville mardi lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, Gérald Darmanin a annoncé dimanche que les supporters sévillans ne seraient pas autorisés à faire le déplacement à Bollaert. Après Franck Haise, José Castro, président du club espagnol, a critiqué cette décision du gouvernement français.

« Mais comment on va faire pour les Jeux olympiques si on ne peut pas accueillir 300 Sévillans sur notre sol ? » Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille de la réception du FC Séville en Ligue des champions, Franck Haise s’est interrogé sur l’interdiction de déplacement des supporters du club espagnol. Une décision annoncée dimanche par Gérald Darmanin et actée ce lundi par un arrêté. Après l’entraîneur du RC Lens, José Castro, président du FC Séville, a fustigé cette décision du gouvernement d’Emmanuel Macron.

«Un dimanche après-midi et dans une interview, le gouvernement français décide de cette barbarie»

« Ils ont acheté leurs billets, leurs vols et hier, un dimanche après-midi et dans une interview, le gouvernement français décide de cette barbarie. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir auprès du gouvernement national pour que ces supporters puissent assister au match. Un arrêté a été publié ce matin pour dire qu'ils ne les laisseront pas entrer, mais l'agent de communication du club sera en contact avec eux pour les aider autant que possible. Cela n'a pas de sens, car il s'agit de 300 fans de football qui viennent simplement voir leur équipe. S'il y a des problèmes en France, il faut prévenir à l'avance. Pas la veille au soir », a déclaré José Castro, dans des propos relayés par RMC Sport .

«C'est une atrocité qui limite les droits des Européens»