Il craque face au RC Lens et dénonce un scandale

Alexis Brunet

Le RC Lens se déplaçait sur la pelouse de Montpellier vendredi soir, en ouverture de la quinzième journée de Ligue 1. Les partenaires d'Elye Wahi n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul qui n'arrange personne. Mais le résultat aurait pu être tout autre, la faute à certains faits de jeu. Après la rencontre, Michel Der Zakarian a poussé un coup de gueule sur l'arbitrage, et notamment la non-exclusion de Kevin Danso.

Il n'y a pas eu de vainqueur entre le RC Lens et Montpellier ce vendredi soir. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0-0. Brice Samba a notamment brillé dans les buts lensois, en faisant quelques arrêts précieux face au deuxième meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé, Akor Adams. Mais plus que les arrêts du gardien de l'équipe de France, c'est un certain fait de jeu que ne digère pas l'entraîneur héraultais, Michel Der Zakarian.

Der Zakarian dénonce un scandale

Selon Michel Der Zakarian, Kevin Danso aurait dû être expulsé en début du match, pour un tacle dangereux sur Moussa Al-Tamari. Le défenseur du RC Lens n'avait écopé que d'un carton jaune sur le coup. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « L'arbitrage n'est pas avec nous, attention ! À Monaco, nous on prend un carton rouge. Là, Danso fait un tacle par-derrière. Si demain Al-Tamari a une fracture ils vont m'entendre je vous le dis ! Si on le perd sur ce tacle… Ce n’est pas possible d’arbitrer comme ça. Les mecs à la VAR, c'est un scandale. Nous Kouyaté dimanche dernier, c'est dix fois moins que ça, attention. Il a pris un rouge et trois matchs de suspension. Faut qu'ils arrêtent un peu avec nous. La VAR, tout ça, les mecs ne voient rien. »

Mercato - RC Lens : Grande nouvelle pour ce transfert légendaire ? https://t.co/qgZGUaawDD pic.twitter.com/QUwa37GRdo — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Der Zakarian était tendu