Mercato - RC Lens : La réponse tombe pour ce transfert

Jean de Teyssière

Dans dix jours, le mercato hivernal ouvrira ses portes et le RC Lens compte bien être actif pour se renforcer. Le départ de Seko Fofana n'a pas été comblé et les Sang et Or chercheraient un milieu récupérateur. Un poste de piston gauche est aussi recherché et si le nom d'Alvaro Barreal était souvent cité, il ne devrait pas rejoindre le RC Lens au final.

Septième de Ligue 1 à la mi-saison, le RC Lens a fait une belle remontée au classement. Le club entraîné par Franck Haise s'est également brillamment qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, et affrontera le club allemand de Fribourg les 15 et 22 février prochains. Avant cette échéance importante, les Sang-et-Or doivent se renforcer sur le mercato, et plusieurs pistes sont à l'étude.

Une piste au milieu de terrain

La Voix du Nord détaille les pistes étudiées par le RC Lens pour se renforcer cet hiver. Les Lensois chercheraient en effet un milieu récupérateur, qui serait aussi capable d'évoluer en défense centrale. Pour le moment, aucun nom n'a fuité.

Mercato - RC Lens : Une pépite affole le marché des transferts https://t.co/26mg3XiYQQ pic.twitter.com/lRBczW9Ge9 — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Barreal ne viendra pas