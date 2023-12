Mercato - RC Lens : Un transfert surprise quasiment bouclé ?

La rédaction

Le mercato hivernal approche à grand pas et le RC Lens compte bien se montrer actif. Entre la blessure de longue date de Deiver Machado et la probable participation de Massadio Haïdara à la prochaine CAN, le club nordiste va faire face à une pénurie au poste de piston gauche. Afin de pallier ces absences, Lens pourrait s'offrir les services de l’Argentin Alvaro Barreal, joueur de Cincinnati en MLS.

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans moins de deux semaines, le RC Lens compte bien jouer les premiers rôles. En effet, d'après les informations de TMW , le club nordiste ferait de l'Argentin Alvaro Barreal, sous contrat jusqu'en 2024 avec Cincinnati en MLS, l'une de ses priorités cet hiver au poste de piston gauche.

Une pénurie sur le flanc gauche à Lens

Si le joueur de 23 ans est ciblé, c'est parce que les Sang et Or manqueront d'éléments à ce poste prochainement. Entre la blessure de longue date de Deiver Machado, la probable participation de Massadio Haïdara à la prochaine CAN et le manque de condition physique de Faitout Maouassa (29 minutes de jeu cette saison en Ligue 1), le RC Lens a donc de quoi s'inquiéter

L'Amérique, fournisseur officiel du RC Lens ?

Si le transfert venait à être bouclé cet hiver, Alvaro Barreal deviendrait donc le troisième joueur lensois déniché aux États-Unis, après Przemysław Frankowski, arrivé du Chicago Fire en 2021, et Adam Buksa, débarqué en provenance des New England Revolution en 2022.