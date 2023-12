Mercato - PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Mbappé

Axel Cornic

Depuis son explosion à l’AS Monaco et sa plus tendre jeunesse, l’avenir de Kylian Mbappé tourne autour du Real Madrid. La fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain a évidemment relancé les débats, mais contrairement à 2022 la presse espagnole ne semble pas vraiment s’emballer autour de cette opération.

Dès le 1er janvier prochain, Kylian Mbappé pourra négocier avec d’autres clubs et le PSG tremble, puisqu’une prolongation ne semble pas vraiment être une priorité pour le moment. Une situation qui a réveillé l’attention du Real Madrid, qui a toujours rêvé de recruter le Français.

Un nouvel échec pour le Real Madrid ?

Toutes les pistes semblent pour le moment être ouvertes, puisque du côté de Doha on n’a pas oublié l’exploit réalisé en 2022. A l’époque, tout le monde voyait déjà Kylian Mbappé au Real Madrid, mais le PSG a finalement réussi à le convaincre de signer un contrat record.

La Premier League pourrait convaincre Mbappé