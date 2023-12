Mercato - PSG : Le Qatar en rêve, il lâche une réponse sur son avenir

Axel Cornic

Actuellement à Bologna, Thiago Motta réalise d’excellentes choses et son nom commence à être lié aux plus grands clubs d’Europe depuis quelques mois. C’est le cas de son ancien club du Paris Saint-Germain, où le président Nasser Al-Khelaïfi aimerait beaucoup lui offrir le poste d’entraineur, actuellement occupé par Luis Enrique.

Après avoir porté les couleurs du PSG en tant que joueur et y avoir fait ses premiers pas en tant qu’entraineur chez les U19, Thiago Motta pourrait faire son retour. Actuellement à Bologna il est en effet l’un des entraineurs les plus suivis du moment et à Paris, certains ne l’ont pas oublié.

Le PSG attend Thiago Motta

Cela serait notamment le cas du président Nasser Al-Khelaïfi, qui semble suivre de près l’évolution de Motta depuis son départ du PSG. D’ailleurs, le contrat qui le lie à Bologna se termine en juin prochain et il pourrait bien finir dans le viseur de plusieurs gros clubs, en Serie A comme à l’étranger.

« Est-ce que j’ai parlé avec le président ? Oui, hier nous avons parlé de nos vacances et de Noël »