Mercato - OM : Il arrive à Marseille et se lâche sur ses débuts

Fort de cinq succès de rang en championnat, l'OM n'a jamais été aussi performant depuis le début de la saison. Si le club phocéen va mieux, il le doit en grande partie à son entraîneur, Gennaro Gattuso. Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien transalpin a fait un bilan de ses trois premiers mois sur la Canebière.

Il est l'homme de la situation à l'OM. Depuis sa prise de fonction fin septembre, suite au départ surprise de Marcelino, Gennaro Gattuso réalise un travail de grande envergure. Malgré des débuts poussifs, le technicien italien semble enfin avoir trouvé la recette, en témoigne les derniers résultats du club phocéen, surfant actuellement sur une série de cinq victoires consécutives en Ligue 1.

«Je suis plutôt content, les résultats sont positifs ces derniers temps»

Présent en conférence de presse à la veille de défier Montpellier (21h), Gennaro Gattuso est revenu sur ses trois premiers mois à l'OM. « Je suis plutôt content, les résultats sont positifs ces derniers temps. Nos performances ont une baisse en deuxième période, on souffre car on manque de continuité, de constance. Il ne faut pas sous-estimer le début de saison, quand on est arrivé, il y avait une autre méthodologie, une autre mentalité. On a essayé de mettre en place une nouvelle mentalité et une nouvelle forme de travail physique. On doit faire mieux et on peut faire mieux » .

«C'est très difficile quand on doit jouer tous les trois jours»