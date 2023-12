Mercato - OL : Un départ retentissant préparé en coulisses ?

Thibault Morlain

Avec un budget de 50M€, l’OL prépare un mercato XXL. Mais voilà que deux recrues seraient d’ores et déjà actées pour les Gones. En effet, Adryelson et Lucas Perri vont débarquer en provenance de Botafogo. Le dernier cité, âgé de 26 ans, viendra dans un premier temps jouer le rôle de doublure d’Anthony Lopes. Avant ensuite d’être le numéro 1 et de pousser le Portugais vers un départ de l’OL ?

Patron de l’OL, John Textor possède d’autres clubs à travers le monde et jusqu’à présent, l’Américain a réalisé plusieurs opérations entre équipes de sa galaxie. Ainsi, dans les sens des arrivées à Lyon, Jake O’Brien est venu de Crystal Palace tandis qu’Ernest Nuamah a rejoint les bords du Rhône via le club de Molenbeek. Mais ces opérations made in Textor ne sont pas terminées. En effet, alors que le patron de l’OL détient également Botafogo au Brésil, ce sont Adryelson et Lucas Perri qui vont rejoindre l’effectif lyonnais lors du mercato hivernal en provenance du club carioca.

Anthony Lopes numéro 1 jusqu’à la fin de la saison

Agé de 26 ans, Lucas Perri, gardien brésilien, est donc attendu à l’OL dans les prochaines semaines. Une arrivée qui pose forcément des questions vis-à-vis de la concurrence avec Anthony Lopes. Chez les Gones, le Portugais est un cadre depuis plusieurs saisons maintenant. Titulaire indiscutable, le joueur formé à l’OL va donc voir un concurrent débarquer. Mais comme le révèle L’Equipe ce samedi, Anthony Lopes aurait reçu des garanties de la part de sa direction à propos de cette arrivée de Lucas Perri et il se serait ainsi vu promettre qu’il resterait numéro 1 dans les buts lyonnais pour la seconde partie de saison.

Quel gardien à l’OL la saison prochaine ?

Du côté de l’OL, on ne voudrait pas bousculer le vestiaire au beau milieu de la saison alors que la situation est déjà compliquée. Si la question de la hiérarchie entre Anthony Lopes et Lucas Perri semble donc réglée pour la seconde partie de saison, on peut néanmoins se demander ce qu’il en sera pour la saison prochaine. Comme l’explique le quotidien sportif, le Brésilien pourrait lui avoir reçu certaines promesses en vue de l’exercice 2024-2025. Sera-t-il alors le successeur d’Anthony Lopes à terme dans les buts de l’OL ? A 33 ans, le Portugais dispose d'un contrat jusqu’en 2025 et il pourrait donc être poussé vers la sortie l’été prochain. A suivre…