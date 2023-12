Mercato - OL : La réponse tombe pour le transfert d'un crack à 20M€

Arnaud De Kanel

Ecarté par Fabio Grosso, Rayan Cherki retrouve des couleurs avec Pierre Sage. Le joueur formé à l'OL a été décisif mercredi face à Nantes en offrant une passe décisive à Alexandre Lacazette. Et alors que les dirigeants feraient tout pour le vendre dès cet hiver, ce dernier serait décidé à rester quoiqu'il en coûte.

Rayan Cherki a vécu un début de saison extrêmement délicat. Devenu remplaçant lorsque Fabio Grosso était en poste, l'espoir français est redevenu titulaire depuis que Pierre Sage a récupéré la tête de l'équipe première. Pourtant, les dirigeants voudraient s'en séparer.

L'OL pousse Cherki vers la sortie

En plus de posséder l'un des cinq plus gros salaires du club, Rayan Cherki est surtout la plus grosse valeur marchande (20M€) de l'effectif actuel. Ainsi, à dix-huit mois de la fin de son contrat, le club rhodanien aimerait se séparer de Cherki pour récupérer de l'argent indique L'Equipe . Le Lyonnais ne l'entend pas de cette oreille.

Cherki veut rester à l'OL