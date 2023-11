Transferts - PSG : Mbappé répond cash sur son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé suscite toujours autant d'interrogations quant à son avenir puisqu'il pourrait partir libre à l'issue de la saison pour la destination de son choix. Et le capitaine de l'équipe de France a apporté une nouvelle réponse très directe à ce sujet au micro de Téléfoot.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ? Chaque été, le feuilleton repart de plus belle, mais il se trouve que l'attaquant tricolore aura un choix décisif à faire dans les mois à venir étant donné que son contrat au Parc des Princes arrivera à expiration en juin prochain. Plusieurs écuries étrangères comme le Real Madrid, Liverpool ou encore le Bayern Munich sont d'ailleurs annoncées sur les traces de Mbappé et envisagent de le récupérer libre. De son côté, la star du PSG continue de botter en touche sur son futur.

Mbappé a évoqué le sujet cette semaine...

Présent en conférence de presse vendredi pour la première fois depuis qu'il a été nommé capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé avait refuser de répondre à un journaliste sur une éventuelle prolongation de contrat au PSG : « Ce n’est pas l’actualité de l’Équipe de France Il faut venir me poser la question au PSG campus et j’y répondrai… si je dois venir. Mon pays avant tout. En tout cas, cela ne pèse pas sur moi quand je suis sur le terrain. Je ne pense qu’à mon football », a indiqué l'attaquant parisien.

« Ça va bien se régler un jour... »