Mercato - PSG : Luis Enrique rêve d’un joueur de l’OM, c’est possible

Thibault Morlain

En Ligue 1, on connait la rivalité qui existe depuis plusieurs années maintenant entre le PSG et l’OM. Cela fait que les transferts sont rares entre les deux clubs, notamment d’un joueur allant de Marseille vers Paris. Et si une opération était finalement à prévoir lors du prochain mercato hivernal ? Luis Enrique pourrait en effet avoir l’opportunité de recruter l’un de ses chouchous.

Plus que quelques jours avant l’ouverture du mercato hivernal et du côté de l’OM, il faudrait s’attendre à des arrivées, mais aussi à des départs. Qui pourrait alors quitter le groupe de Gennaro Gattuso ? Ce samedi, L’Equipe a révélé qu’Azzedine Ounahi serait l’un des possibles candidats au départ. Recruté il y a maintenant un an en provenance d’Angers, le Marocain n’a pas totalement convaincu depuis son arrivée à l’OM. Ainsi, Pablo Longoria pourrait ne pas fermer la porte à un départ d’Ounahi durant le mois de janvier. Surtout si une belle offre venait à arriver sur le bureau du président olympique… De quoi alors faire les affaires de Luis Enrique et du PSG ?

Luis Enrique fan d’Ounahi !

Cet hiver, le PSG cherche des recrues au milieu de terrain. La solution pourrait-elle alors se nommer Azzedine Ounahi ? Luis Enrique, entraîneur du club de la capitale, ne s’en est pas caché par le passé, il est un grand fan du joueur de l’OM. Il y a un an, lors de la Coupe du monde, alors que le Maroc avait éliminé l’Espagne de Luis Enrique, ce dernier avait lâché sur Ounahi : « J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis désolé. Mon Dieu, d'où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m'a surpris ».



Plus récemment, avant le Classique entre le PSG et l’OM, Luis Enrique en avait remis une couche sur Azzedine Ounahi, confiant : « C'est un joueur international aussi. Pour nous, ce n'est pas une grande joie de reparler de ce match. C'est un match où on a vraiment lutté, le Maroc avait très bien défendu, en particulier Ounahi. Il l’a fait de manière formidable, il y avait également Hakimi dans ce groupe. Ils se moquent encore de moi en reparlant de ce match! C’est aussi l’aspect du football qu’on aime, savoir perdre et gagner ».

Le PSG a tenté sa chance cet été