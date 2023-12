Mercato - PSG : Une vieille malédiction enfin vaincue ?

La rédaction

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta à l’été 2018, le PSG peine à stabiliser de nouveau le poste de milieu défensif et multiplie les déceptions dans ce secteur du jeu. Manuel Ugarte, recruté pour 60M€ lors du dernier mercato estival, semble avoir le profil idéal pour enfin briser cette malédiction.

Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Fabian Ruiz… Le PSG a du mal à trouver sa nouvelle sentinelle de référence depuis maintenant plusieurs années. Thiago Motta, élément majeur du club de la capitale lors de son passage entre janvier 2012 et 2018, n’a jamais vraiment été remplacé à ce poste stratégique, où le PSG enchaine les recrutements peu convaincants. Mais Luis Campos vient peut-être de dénicher la perle rare qui va permettre au club francilien de conjurer le sort…

Ugarte, l’heureux élu ?

Lors du dernier mercato estival, le conseiller sportif du PSG n’a pas hésité à mettre 60M€ sur la table pour payer le montant de la clause libératoire de Manuel Ugarte au Sporting Lisbonne. Également courtisé par Chelsea, le milieu de terrain uruguayen a finalement privilégié le projet parisien où il aura une vraie carte à jouer dans les années à venir. Très convaincant en début de saison, il a ensuite montré quelques défaillance dans le jeu, mais conserve une marge de progression considérable qui pourrait permettre au PSG de trouver enfin le digne successeur de Motta.

« Un nouveau palier dans ma carrière »