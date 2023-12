Mercato - OM : Il signe et prend sa revanche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Issu du centre de formation de l’OM où il n’avait malheureusement jamais eu sa chance, Mehdi Benatia a désormais une belle occasion de prendre sa revanche ! Récemment nommé au poste de conseiller sportif par Pablo Longoria, l’ancien défenseur marocain dispose donc d’un rôle majeur pour l’avenir du projet marseillais.

L’OM a connu un début de saison très mouvementé avec un certain nombre de départs au sein de son organigramme. En plus de Marcelino qui avait claqué la porte après seulement 5 matchs de Ligue 1, la direction sportive a également été impactée puisque Javier Ribalta et David Friio sont également partis. Et Pablo Longoria a donc décidé de se tourner vers un ancien de l’OM pour l’épauler…

Mercato - OM : Une recrue de retour à l’envoyeur ? Il lâche ses vérités https://t.co/LqJy5oMaEn pic.twitter.com/wImRP1qTmB — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

L’OM a fait revenir Benatia

Mehdi Benatia a récemment été nommé au poste de conseiller sportif de l’OM pour venir prêter main forte à Longoria. Issu du centre de formation du club marseillais, l’ancien défenseur central marocain n’avait pas réussi à percer en professionnel et avait donc été contraint à l’exil avant d’exploser en Italie. Un parcours tumultueux qui lui a notamment permis de porter les couleurs de la Juventus Turin et du Bayern Munich, et Benatia souhaite désormais rattraper le temps perdu avec l’OM dans une fonction de dirigeant.

« De l’eau a coulé sous les ponts »