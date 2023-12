Fiasco à L’OM : 30 millions d’euros jetés par les fenêtres ?

Arnaud De Kanel

Sur le papier, le mercato estival de l'OM était très alléchant. Il avait même pris une dimension un peu plus émotionnelle, fait rare dans le football moderne, avec l'arrivée d'Iliman Ndiaye, amoureux du club depuis son plus jeune âge. Il venait donc rejoindre son compatriote Ismaïla Sarr, arrivé quelques jours plus tôt. Mais à la mi-saison, le bilan est plus que décevant pour les deux joueurs qui ont coûté près de 30M€ au club phocéen.

L'OM s'est voulu très ambitieux lors du dernier mercato estival en proposant d'énormes salaires à Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Geoffrey Kondogbia. Le club phocéen a également beaucoup dépensé pour renforcer son secteur offensif avec deux arrivées très couteuses : celles d'Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Les deux sénégalais ont été décevants depuis le début de la saison et ils donnent pour l'instant l'impression que l'OM a commis une grave erreur un déboursant une telle somme pour se les offrir.



Mercato - OM : Un transfert programmé pour l'été 2024 ? https://t.co/PctSXwJjkY pic.twitter.com/s1xCpwcn5f — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Sarr et Ndiaye, deux échecs cuisants

Le rendement des deux attaquants est beaucoup trop faible. En 23 matchs, Iliman Ndiaye n'a inscrit qu'un seul but et il a délivré trois passes décisives. Beaucoup trop brouillon, l'ancien joueur de Sheffield laisse les supporters marseillais sur leur faim tant ils avaient placé de grands espoirs en lui. Ismaïla Sarr s'est quant à lui montré beaucoup plus dangereux, apportant plus de déséquilibre que son compatriote. Mais comme Ndiaye, il a énormément vendangé. En 21 matchs, il compte 4 buts et 4 passes décisives. Pour Daniel Riolo, c'était inéluctable. L'OM ne devait pas s'attendre à grand chose en recrutant en D2 Anglaise.

«T'es pas allé dans une épicerie de luxe là, t'as pris dans un rayon en fond de boutique»