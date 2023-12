Mercato - PSG : Le calvaire bientôt terminé pour ce buteur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Totalement mis de côté par le PSG qui avait vainement tenté de s’en débarrasser lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike semble condamné au départ pour cet hiver. L’ancien attaquant de Reims garde une cote intéressante sur le marché, et son calvaire pourrait donc prendre fin avec un nouveau challenge.

On aurait tendance à l’oublier, mais Hugo Ekitike (21 ans) est toujours un joueur du PSG ! Sous contrat jusqu’en 2027, il a été définitivement recruté l’été dernier pour près de 40M€, comme le prévoyait son arrivée en prêt assorti d’une option d’achat obligatoire en 2022. Pourtant, Ekitike n’entre pas du tout dans les plans de Luis Campos, qui avait désespérément essayé de l’intégrer au deal Randal Kolo Muani pour faire baisser le prix du transfert lors du mercato estival, mais le joueur du PSG avait refusé de partir. Et le voilà placardisé, avec seulement 8 minutes de jeu en match officiel cette saison.

Mercato - PSG : Un hiver de folie se prépare ? La mèche est vendue https://t.co/qJ914nlviA pic.twitter.com/WcrbyFkylJ — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Ekitike était confiant avec Luis Enrique

Pourtant en juillet dernier, au moment de la nomination de Luis Enrique au PSG, Hugo Ekitike affichait une grande sérénité au micro de France Info : « C’est un coach qui communique beaucoup, qui est derrière nous et qui nous pousse tout le temps à aller presser. Il assez offensif donc je pense que l’on va être attractif à voir jouer et c’est bien de travailler avec un grand coach. C’est un coach qui a gagné beaucoup de choses et a été un très bon joueur donc on va apprendre beaucoup avec lui et il va faire du bien à l’équipe », indiquait l’attaquant du PSG , qui vit finalement un calvaire cette saison sous les ordres de l’entraîneur espagnol.

Départ inévitable en janvier ?

À en croire les dernières tendances, Hugo Ekitike se serait donc résigné à changer d’air au cours du mercato hivernal et à quitter le PSG, d’autant que l’ancien Rémois semble avoir conservé une belle cote sur le marché des transferts. Un départ qui lui permettrait de retrouver du temps de jeu et de mettre fin à son calvaire parisien…