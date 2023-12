PSG : Du lourd est annoncé pour le frère de Mbappé !

Amadou Diawara

Lors du duel face au FC Metz, Ethan Mbappé a fait ses débuts avec l'équipe première du PSG. Dans la foulée, le crack de 16 ans pourrait signer son premier contrat pro avec le club de la capitale, étant engagé jusqu'au 30 juin. Et comme l'ont laissé entendre des recruteurs étrangers, le PSG ferait une belle affaire en prolongeant son numéro 38.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Ethan Mbappé pourrait signer son premier contrat professionnel dans un avenir proche. D'après L'Equipe , la direction parisienne a lancé les discussions avec l'entourage du joueur, et ce, dans le but de le faire rempiler. Ethan Mbappé ayant fait ses débuts en équipe première avec le PSG le 20 décembre - jour de l'anniversaire de son frère Kylian - contre le FC Metz (3-0).

«Il est le meilleur, ou...»

Interrogé par L'Equipe , un recruteur anglais n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Ethan Mbappé. « Quand je regarde l'effectif des moins de 19 ans, il est le meilleur, ou du moins, il fait partie des meilleurs. Il a bien progressé ces 18 derniers mois, il a gagné en simplicité et en efficacité dans la distribution. Et il travaille pour l'équipe » , a-t-il estimé.

«Ethan, on sent le potentiel»