Agression : Letellier s'est confié au vestiaire du PSG

Quatrième gardien du PSG, Alexandre Letellier a été victime d'une violente agression à son domicile il y a quelques jours. Le portier a été séquestré et cambriolé aux côtés de sa femme et de ses deux enfants. Encore marqué par cet incident, Letellier a ressenti le besoin de se confier à ses coéquipiers ces derniers jours.

C'est malheureusement devenu une habitude. Un nouveau joueur du PSG a été victime d'un cambriolage. Il s'agit d'Alexandre Letellier, quatrième gardien. Il y a quelques jours, le portier a été victime d'une tentative d'extorsion sous la menace d'une arme. Sa femme aurait été frappée alors qu'elle tenait le plus jeune de ses enfants. La police est vite intervenue et a pu interpeller trois hommes, dont deux mineurs. Quelques jours après cette agression, Letellier a fait part de son ressenti sur les réseaux sociaux.

« Le choc est toujours bien présent »

« Après quelques jours de silence afin de réaliser ce qu’il s’était passé et même si le choc est toujours bien présent, je tenais à vous exprimer quelques mots. En tant que père et mari, on ne s’imagine jamais un jour voir les personnes que l’on aime sous la menace et en danger. Je tenais à vous remercier tous du fond du cœur pour le soutien et les messages que vous nous avez envoyés. Nous n’avons pas encore pu répondre à tout le monde mais merci. A mes enfants et ma femme, je vous aime et je serai toujours là pour vous. Passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vos familles car c’est bien la chose la plus importante. La vie continue… » a déclaré le portier du PSG.

