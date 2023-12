C'est la guerre entre les joueurs du PSG ? La vérité est dévoilée

Arnaud De Kanel

Le poste de gardien suscite toujours autant de débats au PSG. Un temps en balance avec Keylor Navas lorsque Mauricio Pochettino était aux commandes de l'équipe, Gianluigi Donnarumma est désormais le numéro un incontesté devant Arnau Tenas et le Costaricien. Le portier italien s'est confié au sujet de sa relation avec ses doublures.

Gianluigi Donnarumma s'est imposé comme le gardien titulaire au PSG. Capable du meilleur comme du pire, le portier italien peine encore à faire totalement l'unanimité et certains se demandent même pourquoi le club de la capitale a volontairement déclassé Keylor Navas. Y'aurait-il une guerre entre les deux hommes ? Donnarumma a répondu.

«Nous sommes très amis»

Le gardien du PSG a accordé un long entretien au JDD ce dimanche. Il est revenu sur sa situation actuelle et plus particulièrement sur sa relation avec ses concurrents, à savoir Arnau Tenas et surtout Keylor Navas. Il nie une mauvaise ambiance entre-eux.

«C’est important d’avoir une relation saine avec les autres gardiens»