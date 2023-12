PSG : Lionel Messi a vécu un calvaire

Thibault Morlain

A l'été 2021, ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi s'est alors envolé pour le PSG. L'Argentin sera resté deux saisons avec le club de la capitale. Parti libre à l'Inter Miami, Messi est en pleine renaissance aux Etats-Unis. En effet, depuis qu'il a posé ses valises à Miami, La Pulga n'a cessé de répéter à quel point elle était de nouveau heureuse après deux saisons compliquées du côté du PSG.

Libre cet été, Lionel Messi avait l'embarras du choix pour son prochain club après le PSG. Et finalement, le désormais octuple Ballon d'Or a choisi de s'engager avec la franchise de David Beckham, l'Inter Miami. Un choix que ne semble clairement pas regretter Messi, qui a retrouvé une certaine joie de vivre en Floride. Ainsi, ces dernières semaines, l'Argentin a multiplié les sorties pour répéter à quel point il était de nouveau heureux à Miami alors qu'au PSG, cela n'était pas le cas...

« Quand vous choisissez où vous voulez être, tout est plus facile »

Lionel Messi ne s'en est donc pas caché, au PSG, il n'a pas connu les meilleurs moments de sa carrière. En conférence de presse, l'Argentin avait notamment expliqué : « Comme je l'ai dit à l'époque, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. C'était du jour au lendemain. J'ai dû m'habituer rapidement à un nouvel endroit après tant d'années passées à Barcelone. C'était difficile, mais heureusement, c'est très différent de ce qui m'arrive aujourd'hui à Miami. Nous sommes encore en train de nous installer. Nous n'avons pas encore la maison dans laquelle nous allons vivre pour de bon. Mais cela a été très facile (l'adaptation). Les gens rendent les choses très faciles, du club aux fans que je rencontre dans la rue. La ville dans laquelle nous nous trouvons est spectaculaire et nous permet de vivre la journée en paix et avec beaucoup de bonheur. Nous sommes en train de nous installer. Mes enfants vont bientôt commencer l'école. Cela a été beaucoup plus facile que nous ne l'avions imaginé. Nous avions vécu l'expérience de Barcelone à Paris, mais c'était différent ».



Pour ESPN et TUDN , le joueur de l'Inter Miami avait également fait savoir : « Je suis venu à Miami en cherchant cela, pouvoir être à nouveau heureux après deux années compliquées au PSG. Avec de la chance, avec ma famille, nous sommes dans un endroit où nous sommes heureux, pas seulement pour le football, mais aussi au quotidien », « Quand vous choisissez où vous voulez être, tout est plus facile. Je suis tellement heureux d'avoir pu trouver à nouveau cette joie ».

« Nous avons traversé deux années difficiles »