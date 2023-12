La descente aux enfers de cette star du PSG

Amadou Diawara

Lors de l'été 2019, Keylor Navas a quitté le Real Madrid pour rejoindre le PSG. Epanoui à Paris, le Costaricien était le gardien numéro un du club jusqu'à l'arrivée de Gianluigi Donnarumma. Et depuis que l'Italien a signé au PSG, Keylor Navas vit une véritable descente aux enfers.

Barré par la concurrence de Thibaut Courtois, Keylor Navas a fui le Real Madrid lors de l'été 2019. En effet, le club de la capitale a déboursé une somme proche de 15M€ pour faire plier la direction merengue et s'offrir les services de l'international costaricien. Et Keylor Navas a fait le plus grand bonheur du PSG pendant deux saisons. En effet, le vétéran de 37 ans a aidé le club de la capitale a atteindre la finale de la Ligue des Champions en 2019-2020 et la demi-finale de la compétition en 2020-2021. Malgré tout, le PSG a décidé de lui mettre un nouveau gardien dans les pattes en 2021-2022.

Donnarumma a pris la place de Navas au PSG

Malgré les performances XXL de Keylor Navas lors de ses deux premières saisons à Paris, la direction du PSG a décidé de boucler la signature de Gianluigi Donnarumma. Alors que le gardien italien de 24 ans était en fin de contrat avec l'AC Milan, l'écurie parisienne en a profité pour boucler sa signature pour 0€ lors de l'été 2021. Une arrivée qui a déclenché la descente aux enfers de Keylor Navas au PSG.

Navas est blessé depuis plusieurs semaines

Sous l'ère Mauricio Pochettino en 2021-2022, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ont été mis en concurrence durant toute la saison. Et lorsque Christophe Galtier est arrivé au PSG à l'été 2022, Gianluigi Donnarumma est passé numéro un, tandis que Keylor Navas a été relégué au rang de doublure. Pour emmagasiner du temps de jeu, le Costaricien a décidé de rejoindre Nottingham Forest en janvier 2023. Et après une demi-saison en Angleterre, Keylor Navas est revenu au PSG. Avec le départ de Christophe Galtier et l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien, l'ancien du Real Madrid aurait pu faire basculer la hiérarchie des gardiens de but. Toutefois, le technicien espagnol a décidé de maintenir Gianluigi Donnarumma en tant que portier numéro un. Et alors que ce dernier a été expulsé face au Havre le 3 décembre, Keylor Navas aurait pu prendre sa place face au FC Nantes et au LOSC. Cependant, il est blessé depuis plusieurs semaines, et c'est Arnau Tenas qui en a profité. Reste à savoir si Keylor Navas saura remonter la pente et s'il profitera du prochain mercato hivernal pour tenter de se relancer ailleurs.