Tensions entre Luis Enrique et le boss du PSG ? Voilà la vérité

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, la presse française s'attarde sur la relation entre Luis Enrique et Luis Campos. Pour le bien du PSG, les deux hommes doivent cohabiter et s'entendre sur les pistes envisagées. Pour l'heure, la relation est cordiale et professionnelle entre les deux. Ce qui était loin d'être gagné.

L'arrivée de Luis Enrique au PSG a suscité quelques craintes chez certains employés du club. Non pas en raison de son management, mais de sa cohabitation avec Luis Campos, conseiller sportif au sein de la formation parisienne. Mais dès son arrivée en France, le technicien espagnol avait tenté de rassurer. « Nous allons travailler comme maintenant. J'ai coïncidé avec beaucoup de directeurs sportifs, mais pour moi, c'est un honneur de travailler avec Luis Campos. Tout est fluide avec lui et l'on échange énormément » avait déclaré Luis Enrique au moment de sa présentation. Depuis, le mercato estival est passé par-là.

Le petit nouveau du PSG suit les traces de Kylian Mbappé ? https://t.co/vxUVrtNeVB pic.twitter.com/TUoH7fOvYB — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

La vérité sur la relation entre Campos et Luis Enrique

Comme indiqué par L'Equipe , Luis Campos avait déjà avancé sur plusieurs dossiers. Mais dès l'arrivée de Luis Enrique, le Portugais s'était rapproché de l'entraîneur pour lui demander des conseils. Aujourd'hui encore, les tâches sont définies et aucun n'empiète sur le territoire de l'autre. Luis Enrique se contente de définir le style de jeu, d'organiser les rencontres du PSG, tandis que Luis Campos s'adapte aux besoins du technicien et recherche des éléments susceptibles de l'intéresser.

Chacun reste à sa place