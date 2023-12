PSG : Letellier sort du silence après son agression

Thibault Morlain

Ces dernières années, de nombreux joueurs du PSG ont été victimes de cambriolages. Une liste à laquelle on peut désormais rajouter Alexandre Letellier, gardien du club de la capitale. Il y a quelques jours maintenant, ce dernier a subi une violente agression en compagnie de sa femme et ses enfants. Silencieux jusqu’à présent, Letellier a enfin pris la parole pour revenir sur ce moment difficile.

Les cambriolages se poursuivent chez les joueurs du PSG. Et dernièrement, c’est Alexandre Letellier qui en a été la cible. L’agression a d’ailleurs été plutôt violente pour le Parisien puisqu’en plus de ce cambriolage, Letellier et sa famille ont été séquestrés. Chloé Letellier aurait notamment été frappée alors qu'elle tenait l'un de ses enfants dans les bras. Une enquête a alors été ouverte par la police judiciaire de Versailles pour extorsion avec arme et séquestration tandis que la brigade de répression du banditisme a aussi été saisie de l'affaire



« Prenez soin de vos familles car c’est bien la chose la plus importante »

C’est sur Instagram qu’Alexandre Letellier a livré sa première réaction suite à la violente agression subie lors de son cambriolage. Le gardien du PSG a alors confié : « Après quelques jours de silence afin de réaliser ce qu’il s’était passé et même si le choc est toujours bien présent, je tenais à vous exprimer quelques mots. En tant que père et mari, on ne s’imagine jamais un jour voir les personnes que l’on aime sous la menace et en danger. Je tenais à vous remercier tous du fond du coeur pour le soutien et les messages que vous nous avez envoyés. Nous n’avons pas encore pu répondre à tout le monde mais merci. A mes enfants et ma femme, je vous aime et je serai toujours là pour vous. Passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vos familles car c’est bien la chose la plus importante. La vie continue … ».

