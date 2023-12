Le petit nouveau du PSG suit les traces de Kylian Mbappé ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Ethan Mbappé a fait ses débuts avec l'équipe première du PSG, et ce, face au FC Metz. Agé de 16 ans et 356 jours lors de cette soirée spéciale, le jeune milieu de terrain parisien suit déjà les traces de son frère. En effet, Kylian Mbappé a été lancé à 16 ans et 347 jours, soit neuf jours plus tôt.

Ce mercredi, Kylian Mbappé a soufflé ses 25 bougies. Pour l'occasion, le numéro 7 du PSG a eu plusieurs cadeaux. D'abord, le club de la capitale l'a emporté face au FC Metz dans la soirée. Ensuite, Kylian Mbappé a inscrit un doublé lors de cette rencontre remportée 3-0. Enfin, Ethan Mbappé, son frère, a fait ses débuts avec l'équipe première du PSG. Et ce dernier présent est celui qui compte le plus pour Kylian Mbappé.

Kylian et Ethan Mbappé ont fait leurs débuts en pro à 16 ans

« Je suis content, Ethan kiffe mais moi encore plus en tant que grand frère. Je ne pensais pas que j’allais vivre un jour spécial comme ça, et ce match là je vais vraiment le garder en mémoire. L’entrée d’Ethan est la chose la plus importante à mes yeux, même si gagner et marquer c’est toujours spécial. C’est une belle journée ! » , s'est réjoui Kylian Mbappé au micro de PSG TV.

Une différence de neuf jours entre les deux frères