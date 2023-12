PSG : Il évite le pire et raconte une anecdote folle sur une star

Thomas Bourseau

Sujet à un terrible accident de cheval en mai dernier, Sergio Rico s’est battu dans son coma pour rester en vie. A son réveil, le gardien du PSG a discuté avec Sergio Ramos, mais malgré le fait que son histoire ne tenait pas debout de par le fait que ses facultés cognitives aient pris un coup, Rico a dévoilé pourquoi Sergio Ramos est un grand monsieur.

Fin mai, Sergio Rico était victime d’un terrible accident de cheval qui l’avait laissé dans le coma pendant quelque temps. Ayant vaincu la mort, Sergio Rico a cependant raconté d’étranges rêves qu’il a fait pendant ce combat titanesque au printemps dernier.

Sergio Rico bluffé par la grandeur d’esprit de Sergio Ramos

Pour DAZN , le gardien espagnol du PSG a expliqué avoir fait un rêve dans lequel il avait croisé son défunt père. Mais ce n’est pas la seule chose qu’il a raconté à ce sujet pendant l’interview. Sergio Rico se rappelle d’un appel visio en FaceTime avec son compatriote et ancien coéquipier du PSG : Sergio Ramos.

«Le pauvre ne m'a jamais dit 'Sergio, mais tu es à l'hôpital !' à aucun moment»