Prêt à boycotter le PSG, il révèle sa menace

Benjamin Labrousse

Le 3 janvier prochain, le PSG accueillera Toulouse au Parc des Princes dans le cadre du Trophée des Champions. Habituellement disputé en terrain neutre et initialement programmé en Thaïlande, ce match a finalement été relocalisé à Paris, au Parc des Princes. Président du TFC, Damien Comolli a affirmé qu’il avait posé plusieurs conditions afin que ce match se déroule dans de bonnes conditions.

Après avoir conclu son année 2023 en beauté avec une victoire (3-1) face à Metz mercredi soir, le PSG ne redémarrera pas l’année 2024 par une rencontre de championnat. Les partenaires de Kylian Mbappé disputeront le Trophée des Champions le 3 janvier prochain face à Toulouse, dernier vainqueur de la Coupe de France. Une rencontre qui se déroulera... au Parc des Princes.

« Nous avons posé plusieurs conditions quant à l’organisation de ce match »

Initialement prévu le 5 août dernier au stade Rajamangala de Bangkok (Thaïlande), ce Trophée des Champions avait été reporté en raison de nombreuses critiques écologiques concernant le déplacement des deux équipes jusqu’en Asie. Alors que plusieurs stade ont été sondés en France, c’est bien le Parc des Princes, antre du PSG, qui a finalement été retenu par la LFP le 1er décembre dernier. Président du TFC, Damien Comolli a d’ailleurs révélé qu’il avait dû poser certaines conditions pour la tenue de ce match. « Nous avons posé plusieurs conditions quant à l’organisation de ce match en France. D’abord, il fallait un stade neutre, avec un protocole neutre. Ensuite, on a demandé une billetterie neutre de sorte à ce qu’il puisse y avoir le même nombre de supporters des deux camps, même si je ne suis pas naïf et que je sais très bien qu’il y aura un grand nombre de supporters du PSG. Ces conditions ont été respectées » , a déclaré le président toulousain en conférence de presse, lui qui était d'ailleurs prêt à ne pas jouer ce match face au PSG.

« On a fait comprendre qu’on ne jouerait pas ce match si les conditions de départ n’étaient pas respectées »