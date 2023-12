PSG : Surprise, Mbappé révèle «la chose la plus importante» pour lui !

Thomas Bourseau

Huit ans que Kylian Mbappé évolue dans le monde professionnel. Mercredi soir, Mbappé a soufflé sa 25ème bougie et a reçu un cadeau semblant inestimable à ses yeux : voir son petit frère effectuer ses premières minutes chez les professionnels à ses côtés au PSG. Le champion du monde a fait passer un message lourd de sens à ce sujet après coup.

Kylian Mbappé est dans le circuit depuis décembre 2015, moment où il avait effectué son premier match professionnel avec l’AS Monaco. Son frère cadet Ethan semble marcher sur ses pas. Mercredi soir, le jour du 25ème anniversaire du capitaine de l’équipe de France, Ethan Mbappé est entré en jeu au Parc des princes lors de la réception du FC Metz (3-1) à la 91ème minute de jeu.

Un doublé pour Kylian Mbappé et les premiers pas de son petit frère, l’anniversaire parfait

Suffisant pour combler Kylian Mbappé qui a apprécié le cadeau effectué par Luis Enrique le jour de son anniversaire en témoignant des premiers pas de son jeune frère en Ligue 1, l’élite du football français. Pour PSG TV , Kylian Mbappé n’a pas mâché ses mots. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain l’affirme, c’est la chose la plus importante à ses yeux.

«Ethan kiffe mais moi encore plus en tant que grand frère»