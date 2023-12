Cette star du PSG a une complicité spéciale avec Mbappé, voilà la preuve

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Kylian Mbappé a été très souvent associé à Marquinhos sur les terrains. D'ailleurs, le capitaine parisien est celui qui a le plus joué avec la star de 25 ans au cours de sa carrière avec 218 matchs. Derrière Marquinhos, on retrouve Antoine Griezmann (70), qui cohabite avec Kylian Mbappé en équipe de France.

Ce mercredi, Kylian Mbappé fête ses 25 ans. Actuel pensionnaire du PSG, l'attaquant français a déjà disputé 416 matchs au total au cours de sa carrière. Et ses statistiques sont impressionnantes : 304 buts et 146 passes décisives. D'ailleurs, Kylian Mbappé fait mieux que Lionel Messi. Au même âge, la Pulga comptait 279 réalisations et 136 offrandes.

Mercato - PSG : Le clan Neymar prêt à plomber le transfert de Mbappé ? https://t.co/smCh6ghnre pic.twitter.com/AjZQHV3KCs — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Mbappé et Marquinhos ont joué ensemble 218 fois

Selon les informations du Parisien , Kylian Mbappé a joué plus de la moitié de ses matchs aux côtés de Marquinhos. En effet, les deux hommes ont disputé 218 rencontres ensemble, alors qu'ils cohabitent au PSG depuis l'été 2017, soit depuis plus de six ans.

Mbappé et Griezmann ont joué ensemble 70 fois

Après Marquinhos, Antoine Griezmann est celui qui a le plus évolué avec Kylian Mbappé en rencontres officielles. En effet, les deux attaquants français ont joué ensemble sous le maillot tricolore à 70 reprises.