Mbappé plombe encore cette recrue du PSG

Amadou Diawara

Depuis la fin du match contre Newcastle le 28 novembre, Luis Enrique a décidé de recentrer Kylian Mbappé dans sa ligne d'attaque. Un choix qui condamne Gonçalo Ramos à un rôle de remplaçant au PSG. Après les matchs contre Le Havre et le FC Nantes, la recrue estivale parisienne devrait être une nouvelle fois sur le banc au coup d'envoi de PSG-Metz ce mercredi soir.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de deux nouveaux numéro 9 : Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. De cette manière, Kylian Mbappé a pu retrouver le poste d'ailier gauche, son rôle préférentiel. D'autant que Neymar a été vendu à Al Hilal.

Mercato : Après le PSG, un pont d’or pour Messi ? https://t.co/Ern8Cw6OHU pic.twitter.com/kofCxVXJzS — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Mbappé a été recentré par Luis Enrique

Toutefois, Luis Enrique a décidé de changer ses plans. En effet, le coach du PSG a repositionné Kylian Mbappé à la pointe de son attaque depuis la fin de la rencontre face à Newcastle le 28 novembre. Un choix qui a condamné Gonçalo Ramos.

Ramos est devenu remplaçant au PSG