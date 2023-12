Agression de Letellier : Les cambriolages s’enchaînent au PSG

Benjamin Labrousse

Ce lundi soir, Alexandre Letellier, quatrième gardien au PSG, a été cambriolé alors qu’il se trouvait à son domicile en compagnie de sa famille. La compagne du joueur de 33 ans aurait notamment reçu plusieurs coups au visage. Une situation grave, mais malheureusement pas si inhabituelle que cela pour un joueur du PSG. Ces dernières années, de nombreux Parisiens ont été cambriolés, l’occasion de revenir sur ces différentes infractions.

Un véritable choc. Dans la nuit de lundi à mardi, quatre ravisseurs se sont introduit au sein du domicile d’Alexandre Letellier, joueur du PSG. Alors que la femme ainsi que les enfants du joueur étaient présents au moment des faits, la compagne du joueur de 33 ans aurait été menacée, puis frappée au visage. Une agression totale, mais qui apparaît tristement comme une routine au sein du PSG. Ces dernières années, plusieurs membres de l’effectif parisien ont été victimes d’agressions similaires, qu’ils soient présents ou non au moment des faits.

1) Gianluigi Donnarumma et Julian Draxler

Juillet 2023. Alors qu’il réside accompagné de sa compagne dans un appartement du VIIIème arrondissement de Paris, Gianluigi Donnarumma est victime d’un cambriolage très violent. Ligoté, menacé, et même blessé (notamment le gardien italien), le couple a été récupéré par la police dans un profond état de choc dans la nuit du 21 juillet dernier. Les ravisseurs auraient d’ailleurs dérobé un butin équivalent à 500 000€ dans cette affaire. Quelques semaines plus tard, au tour de Julian Draxler d’être lui aussi victime d’une tentative de cambriolage. Fort heureusement pour l’ex-international Allemand (désormais parti à Al-Ahli), la police française avait anticipé le coup en interpellant sept suspects le 15 août dernier aux alentours de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), où résidait Julian Draxler.

2) 2021, une année noire pour la sécurité des joueurs du PSG

Deux ans plus tôt, l’année 2021 avait été marquée par de nombreux problèmes de sécurité pour les joueurs du PSG. À commencer par le capitaine Marquinhos. En mars 2021, le domicile du père du joueur de 29 ans situé à Chatou (Yvelines) avait été forcé par quatre individus, qui avaient d’ailleurs frappé le père de Marquinhos. Quelques mois plus tard, deux des malfaiteurs avaient écopé de sept et trois ans de prison ferme. Dans ce même mois de mars, la star Angel Di Maria avait quant à elle été dérobée de plusieurs montres de luxe d’une valeur de 500 000€.Touché en 2021 par un cambriolage, le gardien espagnol Sergio Rico avait dû chasser un cambrioleur de chez lui l’année d’après. Enfin, en janvier 2021, Mauro Icardi avait également été subtilisé de plusieurs objets de valeur, alors que le montant total du préjudice s’élevait à 400 000€.

3) Thiago Silva, Dani Alves ou encore Choupo-Moting touchés par une bande organisée

En novembre 2022, Presnel Kimpembe avait été cambriolé à son domicile situé à Noisy-le-Roi (Yvelines). Comme pour de nombreux cas, les joueurs du PSG ne se trouvent pas directement à leur domicile lorsque les ravisseurs décident d’effectuer leur méfait. Le 28 novembre 2018, Eric Maxim Choupo-Moting se trouve ainsi au Parc des Princes pour un match de Ligue des Champions remporté par les Parisiens (2-1) face à Liverpool, lorsqu’au même moment, son luxueux appartement du XVIIème arrondissement de Paris a été forcé. Quelques semaines plus tard, au tour du capitaine de l’époque Thiago Silva, d’être cambriolé. Rapidement, les enquêteurs avaient fait le lien entre ces deux affaires, révélant alors l’existence d’une structure organisée qui avait frappé les deux joueurs du PSG. Lui aussi victime de cette organisation, Dani Alves avait lui aussi été dérobé pour un préjudice de 500 000€.