Le PSG signe un deal colossal à 530M€

Toujours bien décidé à poursuivre sa progression et son ascension, le PSG a franchi une nouvelle étape dans le projet qatari. En effet, QSI a récemment annoncé avoir ouvert son capital au fonds d’investissement américain Arctos Partners, désormais actionnaire minoritaire du club parisien à hauteur de 12,5%. Retour sur un deal à 530M€.

Passé sous pavillon qatari en 2011, le PSG est passé dans une autre dimension que ce soit sur le plan sportif ou économique. Et le club de capitale espère bien poursuivre sa progression. C'est dans cette optique que QSI a accepté d'ouvrir son capital à un autre investisseur. Le 7 décembre dernier, le PSG annonçait donc l'arrivée d'Arctos Partners. Le fonds d'investissement américain est désormais actionnaire minoritaire du club parisien.

Arctos Partners lâche 530M€ pour 12,5% des parts du PSG

Ainsi, Arctos Partners a racheté 12,5% des parts du PSG pour environ 530M€, ce qui valorise le club parisien a environ 4,25 milliards d'euros. « Qatar Sports Investments (QSI) et Arctos Partners (Arctos) ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain (PSG), le club le plus titré de France et l'une des plus grandes marques multisports au monde », expliquait le PSG par le biais d'un communiqué le 7 décembre dernier.

Arctos s'enflamme pour son arrivée au PSG