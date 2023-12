Les successeurs de Mbappé déjà au PSG

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Kylian Mbappé est bel et bien toujours un joueur du PSG. Mais le sera-t-il encore d'ici quelques mois ? Le Français est entré dans sa dernière année et alors qu'il n'a pas prolongé pour le moment, le risque est donc de le voir partir libre à l'issue de la saison. Si le PSG va tout faire pour garder Mbappé, on se préparerait également au scénario catastrophe et les remplaçants seraient déjà à Paris. Explications.

Prolongera ? Ne prolongera pas ? Deux ans après, la question revient sur la table pour Kylian Mbappé. En effet, le numéro 7 du PSG est de nouveau dans sa dernière année de contrat et tout le monde se demande ce que choisira de faire l'international français. En 2022, à la surprise générale, celui qu'on annonçait au Real Madrid avait paraphé un nouveau bail avec le PSG. Le refera-t-il en 2024 ? Rien n'est acté encore et il ne faut pas écarter la possibilité que Kylian Mbappé souhaite enfin faire ses valises. Un scénario catastrophe qui obligerait alors les Parisiens à entamer un nouveau projet sans le champion du monde 2018.



Zaïre-Emery, nouvelle figure du PSG ?

Sans Kylian Mbappé, le PSG perdrait alors le leader de son projet, celui autour duquel le club de la capitale voulait bâtir. Il pourrait donc falloir trouver une nouvelle figurer de proue et à Paris, on l'aurait déjà identifié. En effet, comme a pu le révéler Relevo , sans Mbappé, le PSG pourrait donner toute la lumière à Warren Zaïre-Emery. A 17 ans, le milieu de terrain est le nouveau crack du club de la capitale. Performant et issu du centre de formation du PSG, Zaïre-Emery a tout pour être l'image de son club pendant un moment. D'autant que sa prolongation de contrat doit prochainement être signée.

Xavi Simons pour oublier Mbappé sur le terrain ?

Mais le PSG devra également remplacer Kylian Mbappé sur le terrain s'il venait à faire ses valises. Là encore, le club de la capitale pourrait déjà avoir la solution entre les mains. En effet, lors du dernier mercato estival, Xavi Simons était revenu à Paris, avant d'être prêté dans la foulée au RB Leipzig. Et en Allemagne, le milieu offensif néerlandais continue d'impressionner. Une excellente nouvelle pour le PSG qui pourrait ainsi faire de Xavi Simons le successeur de Mbappé dans le couloir gauche de son attaque.