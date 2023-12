PSG : Ousmane Dembélé a calmé tout le monde

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services d'Ousmane Dembélé en offrant un chèque d'environ 50M€ au FC Barcelone. Peu décisif lors de ses débuts à Paris, le numéro 10 rouge et bleu était sous le feu des critiques pendant plusieurs semaines. Mais aujourd'hui, Ousmane Dembélé a débloqué son compteur but et est le meilleur passeur de la Ligue 1.

Très performant sous les couleurs du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a alerté le PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 50M€ pour s'offrir ses services lors du dernier mercato estival.

Ousmane Dembélé a retrouvé des couleurs au PSG

Lors de ses débuts au PSG, Ousmane Dembélé a eu du mal à évoluer à son plus haut niveau, et surtout à se montrer décisif. Ce qui lui a valu des critiques. Mais heureusement pour Luis Enrique, son nouveau numéro 10 a retrouvé de sa superbe. En effet, Ousmane Dembélé a ouvert son compteur but avec le PSG et est actuellement le meilleur passeur de Ligue 1. Une résurrection qui enchante Luis Enrique.

«Ousmane est le joueur qui peut le plus déséquilibrer une équipe»