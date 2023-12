Agression de Letellier : Le témoignage glaçant de sa femme

Jean de Teyssière

Dans la nuit de lundi à mardi, dans leur domicile de d’Hardricourt (Yvelines), Alexandre Letellier, le gardien du PSG, a subi une violente agression à son domicile. Un cambriolage et une séquestration qui ont eu lieu en présence de sa femme et de ses deux enfants, âgés de 6 et 2 ans. Chloé Letellier, la compagne du gardien parisien, est revenue sur cette agression.

Cinq mois après un autre cambriolage violent dont a été victime Gianluigi Donnarumma et sa femme, c'est un autre portier du PSG qui a subi une violente agression à son domicile. Les policiers seraient rapidement intervenus et auraient interpellé trois des quatre agresseurs présumés, le quatrième s'étant enfuit par le jardin. Selon une source policière, Chloé Letellier, la compagne d'Alexandre, aurait été frappée alors qu'elle tenait l'un de ses enfants dans les bras. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Versailles pour extorsion avec arme et séquestration tandis que la brigade de répression du banditisme a également été saisie de l'affaire.

«Nous sommes toujours sous le choc»

Dans un long message posté en story Instagram , Chloé Letellier, la femme du gardien du PSG est revenu sur cette agression : « Je suis extrêmement touchée par vos messages. Je les compte par milliers ! Merci infiniment. Nous sommes toujours sous le choc. J'ai du mal à réaliser et les images passent en boucle dans ma tête. Sacha (son fils de six ans) est traumatisé. Il n’arrête pas d’en parler. On l’écoute, on en parle, et on le rassure. Mais le chemin va être long. »

«J’en suis malade»