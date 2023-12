«Le métier le plus difficile» du monde désigné au PSG !

Thibault Morlain

Pour un gardien, le moindre erreur amène à un but. Forcément, la pression est énorme dans les buts, encore plus dans ceux du PSG. Gianluigi Donnarumma peut d’ailleurs en témoigner. Depuis 2021, l’Italien évolue à Paris et il sait que rien ne lui est pardonné quand il se troue. De quoi alors faire dire à Donnarumma que gardien du PSG est « le métier le plus difficile » du monde.

Dernier rempart du PSG, Gianluigi Donnarumma est loin d’être l’assurance tout risque pour le club de la capitale dernièrement. Capable du meilleur, l’Italien s’est également rendu coupable de plusieurs grosses boulettes. De quoi forcément valoir à Donnarumma de nombreuses critiques. Etre gardien du PSG n’est donc clairement pas simple et le joueur de 24 ans le sait désormais très bien…

« C’est le plus beau, mais… »

A l’occasion d’un entretien accordé au Journal du Dimanche , Gianluigi Donnarumma a été interrogé sur le fait d’être gardien du PSG. Le joueur de Luis Enrique a alors lâché à ce sujet : « Etre gardien de but du PSG, est-ce le plus beau métier du monde ? Oui, oui… C’est le plus beau, mais c’est aussi le plus difficile ».

L’erreur est impossible !