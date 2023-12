Mercato - PSG : Trois options pour remplacer Donnarumma ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt cette saison en raison de ses performances parfois très décevantes avec le PSG et plusieurs erreurs majeurs effectuées ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma pourrait donc être remplacé à terme. D’autant que la direction du PSG semble surveiller de près le marché des gardiens de but…

Recruté libre par le PSG lors du mercato estival 2021 alors qu’il était arrivé en fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma est-il toujours l’homme de la situation ? Le gardien italien de 24 ans a multiplié les bourdes ces dernières semaines (contre l’AS Monaco, Newcastle et Le Havre notamment), et son statut de numéro un indiscutable semble remis en question par de nombreux observateurs qui aimeraient voir autre chose au PSG.

Mercato - PSG : 20M€ lâchés, la première recrue hivernale est annoncée https://t.co/XnNwubBfNl pic.twitter.com/j0n6jX9nZu — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Maignan, Chevalier ou Tenas pour le PSG ?

Ces dernières semaines, plusieurs gardiens ont d’ailleurs été annoncés dans le viseur de Luis Campos au PSG, à commencer par Mike Maignan (28 ans). En pleine bourre avec le Milan AC et en équipe de France où il s’est imposé comme titulaire, le titi parisien plairait beaucoup à ses anciens dirigeants qui envisagent un retour aux sources pour Maignan. Autre profil annoncé dans le viseur du PSG : Lucas Chevalier (22 ans), le portier du LOSC. Mais le club de la capitale a également la possibilité de se tourner vers une solution en interne avec Arnau Tenas, très convaincant dans les cages du PSG au moment de la suspension de Donnarumma.

Enrique défend Donnarumma