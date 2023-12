En coulisses, Kylian Mbappé fait son recrutement

Alexis Brunet

Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais l'attaquant du PSG est aussi un chef d'affaires. Le champion du monde 2018 a plusieurs autres sources de revenus. Il possède notamment une holding intitulée Interconnected Ventures, pour laquelle il a récemment recruté un directeur général, en la personne de Ziad Hammoud.

Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L'attaquant n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG et le Real Madrid lui fait toujours la cour. Il faudra bientôt qu'il prenne une décision, car il sera libre de tout contrat cet été.

Mbappé recrute pour sa holding

En attendant de savoir de quoi son avenir footballistique sera fait, Kylian Mbappé assure son avenir en général. Le champion du monde a notamment créé une holding intitulée Interconnected Ventures. Selon le JDD , il a dernièrement recruté un directeur général pour gérer cette dernière, Ziad Hammoud.

Mercato - PSG : Une recrue débarque, tout a été planifié https://t.co/ytSZyp9BEG pic.twitter.com/23v23kCIsn — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Gérer l'image de Mbappé...